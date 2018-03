Djokovic se desparte de Agassi după 10 luni de colaborare, întrerupte şi de accidentarea suferită la cot de jucătorul din ţara vecină! Legendarul american a declarat că au existat mai multe neînţelegeri între el şi Novak, fără să detalieze: "Am încercat să-l ajut pe Novak şi am avut cele mai bune intenţii. Dar de prea multe ori nu am fost de acord în privinţa unor chestiuni", a spus Andre.

Darren Cahill a comentat pe marginea subiectului la ESPN, fiind de părere că Djokovic "nu s-a implicat total în relaţia cu Agassi". Este cunoscut faptul că australianul are o relaţie de prietenie cu Andre Agassi, cel pe care l-a ajutat... citeste mai mult

azi, 13:47 in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: Mediafax in