In ziua de 2 martie, un brailean in varsta de 39 s-a urcat la volan dupa ce a baut bine. Acesta a fost depistat, pe Calea Calarasilor, de polististii de la Rutiera. Nicolae L.(39 ani) conducea un autoturism Alfa Romeo sub influenta bauturilor...

Info Braila, 4 Martie 2016