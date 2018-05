Rulaj de doar 15 milioane de lei

Volumul înregistrat în ultima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii a fost de numai 15,05 milioane de lei, sub valoarea medie a acestui an, de circa 53 milioane de lei, în contextul în care prin piaţa "deal" nu a fost înregis­trată nicio tranzacţie.

Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) s-au apreciat, în şedinţa de vineri, cea mai mare creştere, de 0,98%, fiind avută de ROTX, iar cea mai redusă, de 0,08%, de BET-NG.

Marcel Murgoci, director de operaţiuni în cadrul societăţii de brokeraj Estinvest, ne-a precizat: "În şedinţa de astăzi (n.r. vineri), piaţa a înregistrat o lichiditate redusă, de doar 3,2 milioane de euro, sub... citeste mai mult