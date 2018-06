Rulaj de 35 milioane de lei

Piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a înregistrat un rulaj de 35,25 milioane de lei (7,57 milioane de euro), valoare situată sub media volumului din acest an, de circa 47 milioane de lei.

Gabriel Aldea, senior broker în cadrul societăţii Tradeville, a caracterizat şedinţa de tranzacţionare de la mijlocul săptămânii: "Astăzi (n.r. ieri), am înregistrat o şedinţă mixtă la Bursa de Valori Bucureşti, indicii locali încheind ziua în apropierea nivelurilor de la finalul... citeste mai mult