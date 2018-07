De tine dragă Ţară, mă doare rău de tot,

C-aşa cum eşti acuma, furată, dezunită,

Şi-având în a ta frunte, netot după netot,

N-ai fost în a ta viaţă nicicând mai umilită.

Ce ai aici comoară, o vor cei râvnitori

Vecini şi de aiurea, s-o ia pe mai nimic,

Pământul, aur, sarea şi cerul cu cocorii,

Pădurea foşnitoare, rămâie-ne nimic.

Noi dăm, fără ne pese, că suntem Iude care

Ca el trădăm tot neamul, cu moşii din strămoşi,

Averea cea primită, ce-o are fiecare,

Din munca zilnicită a moşilor din moşi.

Comorile din humă, cum nimeni nu le are,

Lăsate-s de Măritul ca daruri din ceresc,

Zgrăbunţele de aur şi sâmburii de sare

Deşi sunt bogăţie, averea nu ne-o