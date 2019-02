Atunci când te afli într-un impas, rostește această rugăciune de vineri. Rugaciunea de vineri are o putere la fel de mare ca rugaciunea de marti adresata Sfantului Anton.

Aceasta rugaciune te scapa de orice problema. Daca vrei sa isi faca efectele, trebuie s-o spui in fiecare vineri, timp de 9 saptamani, la aceeasi ora.

În zilele de vineri în care te rogi, trebuie să ții post. Cu ajutorul credinței, cele mai grele obstacole pot fi ușor de depășit.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al Lui Dumnezeu, nu suntem vrednici de Milele Tale, dar îndrăznim să Te rugăm să primeşti şi puţina noastră rugăciune, precum ai primit... citeste mai mult