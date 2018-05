Rugăciunea de iertare a părintelui Arsenie Boca:

„Iartă-mă, Doamne :

Pentru tot ce puteam să văd şi nu am văzut!

Pentru tot ce puteam să aud şi nu am auzit!

Pentru tot ce puteam să simt şi nu am simţit!

Pentru tot ce aş fi putut să înţelegşi nu am înţeles!

Pentru tot ce puteam să conştientizez şi nu am conştientizat!

Pentru iertarea pe care aş fi putut să o dau şi nu am dat-o!

Pentru bucuria pe care aş fi putut să o trăiesc şi nu am trăit-o!

Pentru Lumina pe care aş fi putut să o primesc şi nu am primit-o!

Pentru viaţa pe care aş fi putut să o... citeste mai mult