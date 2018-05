Rugăciunea de iertare a părintelui Arsenie Boca: „Iartă-mă, Doamne : Pentru tot ce puteam să văd şi nu am văzut! Pentru tot ce puteam să aud şi nu am auzit! Pentru tot ce puteam să simt şi nu am simţit! Pentru tot ce aş fi putut să înţelegşi nu am...