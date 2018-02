Articol de Alexandru StănilăJURNALISPORT Duminica, 04 Februarie, 23:18

Rubens Barrichello (45 de ani), retras din circuitul Formulei 1 în 2011, a fost internat în spital după ce a acuzat o durere de cap severă în dimineaţa zilei de sâmbâtă, 27 ianuarie, iar în prezent se află sub supravegherea medicilor, scrie autosport.com.

Într-un mesaj video postat pe contul personal de Instagram, Barrichello a explicat, de pe patul de spital, momentele prin care a trecut şi a ţinut să-şi liniştească fanii, transmiţându-le că se simte mult mai bine.

"Am văzut că toată lumea îmi trimite mesaje şi este îngrijorată. Nu am mai postat poze... citeste mai mult