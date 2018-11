Royal Dance Club Satu Mare a participat sâmbătă, 11 noiembrie, la Șomcuta Mare la concursul zonal de dans sportiv Cupa SHALL WE DANCE

A fost prima ediție, una reușită pentru competiția de la Șomcuta Mare, iar dansatorii de la Royal Dance au obtinut o medalie de argint si una de bronz si în plus patru perechi s-au calificat in finalele concursului.

La concursul zonal de dans sportiv au participat peste 150 de perechi din tara, iar Ignat Ovidiu a fost invitat ca arbitru la aceasta competitie.

Perechile de la Royal Dance Club au avut o evolutie foarte buna la aceasta competitie