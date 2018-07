Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a vorbit în emisiunea „100 de minute”, despre atragerea fondurilor europene și despre câți bani europeni vor intra în România.

„Suntem în media Uniunii Europene, care este de 20%, noi suntem la 19,4%. Dinamica pe care am impus-o a permis să recuperăm în mai puțin de un an întârzierile cu care a debutat România în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. A fost un decalaj de un an și jumătate. Startul a fost în august 2017. (...) Liniile de finanțare deschise înseamnă acele apeluri care... citeste mai mult

