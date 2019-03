Ministrul Rovana Plumb a prezentat, astăzi, prioritățile de investiții din fonduri europene ale României pentru perioada 2021-2027, dar si progresele înregistrate în ultimul an jumatate de țara noastră.

Prioritățile de finanțare privind fondurile europene din următoarea perioadă de programare (2021 – 2027) au fost prezentate, astazi, de ministrul Rovana Plumb in cadrul unei mese rotunde organizate la sediul Reprezentanței Comisiei Europene de la Bucuresti.

Dna. Plumb a aratat ca Romania are nevoie de consolidarea infrastructurii de bază în sectoare-cheie precum cercetare publică și privată, transport, mediu, educație, sănătate si servicii... citeste mai mult