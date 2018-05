Marti, 01 Mai, 21:32

Dorin Rotariu va reveni din vară la Club Brugge, formația care l-a împrumutat la Mouscron și are speranțe că se poate lupta pentru un loc de titular.

Cu 6 goluri în 22 de meciuri la fosta formație a lui Mircea Rednic, internaționalul român a oferit o reacție în ceea ce privește viitorul său apropiat.

"În principiu, mă întorc la FC Bruges, fiindcă împrumutul meu se încheie în iunie. Mai am doi ani de contract cu FC Bruges, aşa că vom vedea", a declarat Rotariu pentru walfoot.be.

Dorin Rotariu câștigă 400.000 de euro pe an la Brugge. Clubul belgian a plătit 2,2 milioane de euro în schimbul... citeste mai mult