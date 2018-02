Rosso-nerii s-au pus pe treaba! Amical castigat fara probleme la Timisoara!

Cu acest prilej, la CSM Școlar Reșița a debutat noua achiziție, Alexandru Morar, un jucător originar din Sânnicolau Mare, care a evoluat ultima oară la ADEP Satu Mare. Tot în meciul de la Timișoara a revenit între buturile echipei reșițene legendarul Cristian Ionescu, triplu câștigător al Cupei Challenge, cu UCM Reșița.

"Meciul s-a desfășurat exact așa cum l-am pregătit, cu multă răbdare. Am pus în practică tot ce am pus pregătit în această perioadă și de la început până la sfârșit am reușit să dominăm meciul. Am avut un lot din care au făcut parte șapte-opt juniori din...

