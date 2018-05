Rosso-nerii, meci dificil la Craiova

Sibiul joaca in etapa intermediara la Craiova. CSU va elolua in fata celor de la SCM U Craiova de la ora 18:00, pe un teren unde victoriile sunt greu de obtinut, oltenii fiind si intr-o „sete” mare de puncte. Jucatorul Will Paul crede ca nu este...

Ora de Sibiu, 1 Februarie 2016