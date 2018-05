Rosiile romanesti sunt sigure pentru consum Ministerul Agriculturii, prin Autoritatea Nationala Fitosanitara, efectueaza controale in piete, precum si in sere si solarii, dupa recoltare in vederea prelevarii de probe de rosii de la producatorii inscrisi in Programul de sprijin pentru tomate.

Scopul verificarii este determinarea calitatii tomatelor si a vedea daca acestea prezinta reziduuri de pesticide. Potrivit ministerului, de la aparitia primelor tomate si pana in prezent au fost prelevate si transmise pentru analize 44 probe, fiind eliberate buletine pentru 30 probe, acestea... citeste mai mult