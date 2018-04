Rosiile romanesti, sigure pentru consum si gata de pus in meniul de Paste Orice meniu de Paste trebuie sa contina, dincolo de feluri sofisticate de mancare, gustoasele rosii romanesti precum si verdeturi autohtone.

Stiind apetitul romanilor pentru legumele produse in tara, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea Nationala Fitosanitara a anuntat ca efectueaza permanent controale in piete, supermarket-uri si la producatori, in vederea prelevarii de probe din legume precum ceapa verde si salata.

De asemenea, au fost analizate si primele rosii... citeste mai mult