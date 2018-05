Rosiile romanesti au ajuns in pietele din Bucuresti Primele tomate ale producatorilor agricoli autohtoni inscrisi in programul de sprijin guvernamental au aparut in pietele agroalimentare din municipiul Bucuresti.

Potrivit Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), consumatorii se pot aproviziona cu tomate romanesti preferate pentru calitatile lor gustative, obtinute pe sol prin metode conventionale, fertilizate cu ingrasamant natural si, bineinteles, proaspete. Aceste rosii sunt deja la vanzare in pietele Rahova, Straduintei, Domenii, Ramnicu Sarat, Sudului iar,... citeste mai mult