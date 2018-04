Roșii de-ale noastre, de la Chirana

Inceput anul trecut, Programul de sustinere a produsului tomate in spatii protejate s-a dovedit a fi extrem de apreciat de legumicultorii care detin sere sau solarii.

Daca in anul 2017 in acest program s-au inscris 58 de producatori, pana la aceasta data numarul acestora a ajuns la 92 (din care 52 pentru cilul I de productie), iar prima livrare de tomate pe piata din acest an a facut-o deja SC Chirana Serv SRL, punct de lucru Mihail Kogalniceanu.

Reamintim faptul ca cei inscrisi in program si care... citeste mai mult

acum 45 min. in Locale, Vizualizari: 15 , Sursa: Ialomita in