După ani de zile în care l-a acuzat public pe producătorul de la Hollywood, Harvey Weinstein, de viol, actriţa Rose McGowan a detaliat agresiunea sexuală la care a fost supusă, după prima întâlnire pe care a avut-o cu producătorul, în urmă cu 20 de ani, scrie The Guardian.

În cartea ei, "Brave", publicată la nivel mondial pe 30 ianuarie, McGowan a rememorat prima întâlnire pe care a avut-o cu Weinstein, la care se referă doar cu termenul de "Monstrul", la o premieră a filmului "Going All the Way", la festivalul de film