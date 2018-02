Distribuitorul de medicamente Ropharma Brasov (RPH) estimeaza pentru 2011 o cifra de afaceri de 400 de milioane de lei, in crestere cu 14% fata de valoarea inregistrata in anul anterior. In 2010, compania a avut o cifra de afaceri de 352 de milioane...

Manager, 3 Mai 2011