Chitaristul trupei The Rolling Stones, Ronnie Wood, a anunțat public că a scăoat de cancerul la plămânul stâng și se poate bucura în continuare de viață, fiind în afara oricărui pericol.

„Timp de trei luni am fost la controale. Totul e curat şi mi-au spus să merg să mă bucur de viaţă. Din fericire, cancerul a fost localizat în plămânul stâng şi am avut suficient noroc să fie eliminat de acolo. Nu a existat în altă parte a corpului, aşa că nu a fost necesară chimioterapia”, a spus Ronnie, potrivit Metro.

Ronnie Wood a fost diagnosticat în... citeste mai mult

acum 26 min. in Actualitate, Vizualizari: 62 , Sursa: Antena 3 in