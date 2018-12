Ronnie O’Sullivan scrie istorie cu al 7-lea titlu al Regatului Unit

Jucatorul englez Ronnie O’Sullivan a cucerit, duminica seara, trofeul la Campionatul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

O’Sullivan l-a invins in finala pe nord-irlandezul Mark Allen, cu 10-6, ridicand pentru a saptea oara in cariera trofeul pus in joc.

Ronnie si-a aparat astfel cu succes titlul cucerit in urma cu un an la York si ajunge la 19 trofee din Tripla Coroana: Campionatul Rega-tului Unit (UK), Masters si Campionatul Mondial. Stephen Hendry este astfel depasit, scotianul avand 18 astfel de titluri in palmares.

Din 2014 si pana acum O'Sullivan a dominat intrecerea din Barbican Center, trecandu-si in cont trei trofee