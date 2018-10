Muzeul Rijksmuseum din Amsterdam a anunțat că Rondul de Noapte a lui Rembrandt va fi restaurat anul viitor iar procesul va fi deschis publicului și postat online.

Taco Dibbits, directorul muzeului, a expicat că faimoasa lucrare va fi închisă într-un cub de sticlă, iar întâi de toate va fi examinat cu microscopul, iar rezultatele vor direcționa restaurarea.

The Night Watch: #Rembrandt painting to be restored under world's gaze via web livestream https://t.co/D5PVENg99d (via @guardian) #ArtHistory

„Tehnicile de recondiționare pe...