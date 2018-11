"A fost o mutare la care ne-am gândit şi chiar am discutat cu impresarul jucătorului, Jorge Mendes. Ştiam că vrea să plece de la Real Madrid în vară. Am vorbit, am ajuns chiar la detalii despre contract, dar patronul nostru chinez a blocat transferul. A zis că nu e sustenabil. Cu actuala conducere, Cristiano Ronaldo ar fi fost jucătorul lui AC Milan", a declarat fostul şef al lui AC Milan, Massimiliano Mirabelli, conform Sport.es.

citeste mai mult

azi, 21:35 in Sport, Vizualizari: 32 , Sursa: Adevarul in