Cristiano Ronaldo primeşte, în sfârşit, ce merită. Presa din Spania scrie că Real Madrid are de gând să-i mărească salariul starului portughez care poartă "în spate" formaţia spaniolă, campioana Europei în ultimele două sezoane. AS a citat un oficial al clubului de pe Santiago Bernabeu.

Ronaldo va primi nouă milioane de euro în plus la salariul anual. În prezent, lusitanul, de cinci ori câştigător a Balonului de Aur, câştigă 21 de milioane de euro pe an. După mărire, starul lui Florentino Perez va ajunge la 30 de milioane de euro pe an.

În plus, atacantul va avea şi bonusuri, în