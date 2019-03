Presa internaţională este la picioarele lui Cristiano Ronaldo, după prestaţia entuziasmantă de marţi seară, în faţa lui Atletico Madrid. L’Equipe, The Corriere dello Sport sau Mirror s-au întrecut în laude.

La Gazzetta dello Sport: "Cristiano învinge Atletico" The Corriere dello Sport: ”Juventus are un marţian” Tuttosport: ”Cristiano o întoarce pe Atletico Madrid” Globoesporte: ”Cristiano e aici” Mirror: ”Ronaldo salvatorul” Cristiano Ronaldo a adus "remontada" din Spania. Juventus a reuşit, pentru prima dată în istorie, să întoarcă un scor de 0-2. Marţi seară, 12... citeste mai mult

acum 30 min. in Sport, Vizualizari: 12 , Sursa: Pro Sport in