Ronaldo Luis Nazário de Lima pune presiune pe şefii lui Real Madrid şi îi îndeamnă să pună rapid mâna pe Neymar. Presa franceză scrie că starul lui PSG nu se simte bine în Franţa şi îi lipseşte competiţia şi rivalitatea din campionatul spaniol.

"Neymar este un jucător superb şi sunt şanse să devină cel mai bun fotbalist din lume în câţiva ani. Iar Real Madrid are nevoie de ceea ce este mai bun. Nu am avut nicio proBlemă în perioada în care am jucat la Inter Milano, dar am plecat pentru că Real Madrid este un club la care orice fotbalist vrea să joace", a spus Ronaldo la un eveniment la Londra unde s-a întâlnit şi cu starul lui PSG.

sursa: Digisport.ro

