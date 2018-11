Ronaldo i-a cucerit pe rivalii din Serie A: ”I-as da Balonul de Aur”

Transferat în această vară la Juventus, Cristiano Ronaldo (33 de ani) a avut nevoie doar de patru luni pentru a-şi impresiona adversarii din Serie A. Jucătorul celor de la AS Roma, Stephan El Shaarawy (26 de ani) spune că i-ar acorda al şaselea ”Balon de Aur” din carieră rivalului său:

”I-aş da Balonul de Aur lui Cristiano Ronaldo. Continuitatea lui mă impresionează. Acelaşi lucru e valabil şi pentru Messi. Sunt doi jucători extraordinari. Ce face Ronaldo la vârsta lui e ceva fantastic”, a spus italianul cu cetăţenie egipteană, potrivit AS.

În cariera sa, El Shaarawy a evoluat pentru Genoa, Padova, AC Milan, Monaco şi AS Roma. Cinci... citeste mai mult