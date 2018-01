Cel mai titrat boxer profesionist român al momentului, Ronald Gavril se pregătește pentru duelul revanșă împotriva americanului David Benavidez, dispută ce va avea loc pe 17 februarie în Las Vegas, orașul unde locuiește de cinci ani.

”Sunt mai pregătit ca niciodată, va asigur. Astăzi am luat o pauză, am ajuns la New York, unde va avea loc conferința de presă dinaintea disputei. Sărbătorile le-am făcut la sală, antrenându-mă. Asta fac de-o viață însă, de două luni de zile, am un program complex de antrenament, pentru ca românii să fie mândrii de mine, să pot aduce în țară o centură mondială”, a spus Ronald, potrivit libertatea.ro.

