Romii au decis să îşi organizeze, peste un an de zile, propria Olimpiadă internaţională în speranţa că aşa vor fi primiţi la Jocurile Olimpice în calitate de naţiune fără teritoriu, a declarat vineri, pentru AGERPRES, regele Dorin Cioabă.

"Azi începem Congresul internaţional la Sibiu. Mâine, toţi participanţii la congres vom aprinde o torţă, prima torţă olimpică care va pleca de aici. Am hotărât la congres să înfiinţăm Olimpiada romilor internaţională. Prima olimpiadă va fi într-un an de zile în una din ţările care hotărăsc. Acum va pleca flacăra de aici, va parcurge un an de zile, în toate ţările. După aceea, fiecare ţară... citeste mai mult