Teatrul pentru Copii şi Tineret “Căluţul de mare” din Constanţa are un nou manager. Este vorba despre Romică Stan, câştigătorul concursului pentru funcţia de manager al Teatrului pentru Copii şi Tineret din Constanţa, cu nota finală 8.25.

Pentru a fi declarat câştigător, candidatul trebuia să obţină minimum nota 7. “Abia în anul 2019 o să vedeţi cum se vor schimba lucrurile, dacă activitatea teatrului pentru Copii şi Tineret “Căluţul de mare”. Am fost manager pentru Centrul Cultural din oraşul Ovidiu din anul 2001 şi până în prezent. Instituţia la această oră a fost transformată într-un compartiment al Consiliului Local Ovidiu. Am... citeste mai mult

