Trei indivizi de etnie romă, cercetaţi pentru furturi, au petrecut câte 24 de ore în arest, după care au fost lăsaţi în libertate de procurori, dar sub măsura controlului judiciar.

Unul dintre cei puşi sub acuzare este Emanuel Robert Cuţitariu, în vârstă de 18 ani, din Şcheia, suspect în patru cazuri de furt şi tentativă de furt. Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a decis, vinerea trecută, ca tânărul să fie plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Acesta are impuse mai multe obligaţii şi restricţii, iar dacă va încălca vreuna dintre ele se va solicita instanţei de judecată arestarea sa preventivă.

