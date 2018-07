Romgaz doreşte preluarea unui combinat de îngrăşăminte chimice de la Interagro, în contul datoriilor pe care le are acest grup către producătorul de gaze, a declarat, luni, Liviu Nistoran, preşedintele Consiliului de Administraţie al Romgaz.

"Interagro (companie aflată în insolvenţă - n.r.), are mai multe combinate şi are o datorie mare la Romgaz, astfel că ne gândim că am putea recupera această datorie printr-o dare în plată a unui combinat de îngrăşăminte chimice, pentru că există asigurată piaţa de desfacere. Am trimis o notificare în acest sens... citeste mai mult