Romeo Zaharia, printre semifinaliștii Eurovision: “> e cu noroc”

INTERVIU… Vasluiul va avea, în 2018, un reprezentant la Concursul Muzical Eurovision. Indrăgitul interpret de muzică ușoară Romeo Zaharia a câștigat preselecțiile și va intra în semifinală, alături de alți 59 de concurenți de temut, printre care Mihai Trăistariu, Feli Donose, Tavi Clonda și mulți alții. Am vrut să vedem ce va pregăti acesta pentru semifinală, dar și cum a petrecut Crăciunul și ce planuri de viitor mai are. Ne-am întâlnit în a treia zi de Crăciun, am stat de vorbă și ce a ieșit, citiți în rândurile următoare.

Romeo, bine ai revenit în Vaslui. Iți era dor de oraș?

Categoric! Imi place orașul în special în perioada asta, a sărbătorilor de iarnă, pentru că e mai... citeste mai mult

