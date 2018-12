Romeo Surdu a jucat la FCSB, CFR sau Rapid şi acum la 35 de ani, vârstă ce o va împlini la data de 12 ianuarie, vrea să joace din nou în Liga 1 Betano, după ce s-a despărţit de moldovenii de la Milsami Orhei.

"M-am întors în România, am terminat contractul cu Milsami. Le mulţumesc celor de acolo pentru tot ce am făcut împreună. Vreau să revin în România, vreau să revin chiar în Liga I şi să le arăt celor din fotbalul românesc că încă pot şi că încă se poate. Am ceva discuţii, tatonări, dar acum sunt sărbătorile şi toată lumea are treabă cu mâncăruri, băuturi şi e mai dificil acum. După... citeste mai mult