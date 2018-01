Societatea Romar Shipping Agency SRL a fost înfiinţată în anul 2003 şi are sediul social în municipiul Constanţa. Domeniul principal de activitate este „transporturi maritime și costiere de marfa“.

Conform datelor furnizate de Registrul Comerţului, consultat la 20 ianuarie 2018, societatea are un capital social subscris de 7.280 de lei, integral vărsat. Asociații persoane juridice sunt Oxenta Shipping B.V, cu sediul social în Olanda, cotă de participare la beneficii şi pierderi de 91.75824% / 91.75824% și Celestial Navigation Ltd, cu sediul social în Malta și cu o cotă... citeste mai mult