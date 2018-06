Romanul este frate cu masina Potrivit unui studiu realizat de ISRA Center la cererea OMV Petrom Marketing, romanii se bazeaza tot mai mult pe masinile personale pentru activitatile in familie.

Studiul a fost efectuat intre 23 martie si 18 aprilie 2018 pe un esantion de 815 respondenti (550 de soferi) din mediul urban, dintre care 86% barbati si 14% femei cu varste intre 25-40 de ani, avand copii mai mici de 14 ani.



Din totalul respondentilor, 400 cumparasera o masina in ultimele 12 luni, iar 415 intentionau sa cumpere una in urmatoarele 18 luni.



