Povestea barbatului cu doua sotii, din Romania, a lasat oamenii cu gura deschisa. Acesta a ajuns cunoscut in toata tara dupa ce povestea lui incurcata de viata a iesit la lumina. Multi dintre oameni sunt controversati, ba chiar il blameaza pe acesta.

George Chirila, in varsta de 43 de ani, este casatorit, dupa cum declara el, in fata lui Dumnezeu, cu doua surori: Nicoleta Moldovanu, in varsta de 41 de ani, si Mariana Moldovanu, in varsta de 42 de ani.

Povestea incalcita de iubire isi are cadrul unde intr-o localitate din Iasi, intr-o casa cu 14 camere, izolata intr-un camp. George are impreuna cu cele doua femei 15 copii. Niciunul dintre ei nu munceste intr-un cadru... citeste mai mult