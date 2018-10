Marți seara este una a surprizelor în cadrul celei de-a noua ediții „X Factor”, difuzată de la ora 20.00 la Antena 1. Un puști de doar 14 ani uimește pe toată lumea în momentul în care arată tuturor mesajul pe care el l-a primit de la celebrul cântăreț Robbie Williams.

Eric Arendt are 14 ani și de 4 ani s-a mutat în Stuttgart cu părinții lui. Deși are o vârstă fragedă, el a participat deja la mai multe concursuri importante. Surpriza vieții sale mărturisește că a fost momentul în care a primit un mesaj video de încurajare din partea lui Robbie Williams, înainte de a interpreta piesa acestuia "Let me entertain you", pe scena unui mare talent-show din