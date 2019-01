„Am văzut reacţiile şi pe Facebook şi sunt surprins de ce amploare au luat lucrurile, eu nu mi-am făcut decât treaba. Discursul şi l-a scris el singur, nu ştiu cine i-a furnizat citatele, dar cea mai mare parte a scris-o singur. Eu am primit textul în engleză şi apoi l-am tradus. Am făcut şi o înregistrare vocală şi i-am dat-o. Nu vă imaginaţi că m-am întâlnit cu el şi am stat faţă în faţă la masă. Nu aşa se procedează”, a explicat translatorul pentru publicaţia Transilvania Reporter.

Dan Mărăşescu spune că a fost impresionat de cât bine a reuşit să pronunţe Donald Tusk în română, limbă... citeste mai mult

acum 10 min. in Politica, Vizualizari: 8 , Sursa: Adevarul in