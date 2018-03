Marius Ghidel, românul care susține că a ajuns în Rai și s-a întâlnit cu Dumnezeu, a povestit în emisiunea „Voi cu Voicu” cum arată Casa Domnului.

„Am trecut de ele și am ajuns la o scară, scara Raiului. Nu este vizibilă, nu se vede, însă urci câte iubire ai acumulat pe Pământ. Cred că am acumulat 15-30%, cu indulgență spun. Mi-am dat seama că nu mai pot să urc și atunci îngerul meu a venit pe la spate și m-a împins în sus. â

Sus, dincolo de prag este Dumnezeu, care este pe un tron. Ca dimensiuni este mare, tronul are spătarul drept, mâner, Dumnezeu este ca un bătrân, seamănă... citeste mai mult