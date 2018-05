Populația britanică ne-născută în Regatul Unit a crescut continuu după votul de Brexit, apropiindu-se de pragul record de 10 milioane. Crescând cu 3% pe an, populația britanică nenăscută în Regatul Unit, a ajuns de la 9,2 milioane în 2016, la 9,4 milioane în 2017, potrivit cifrelor prezentate joi de Oficiul Național de Statistică.

Populația de cetățeni ne-britanici a crescut în aceeași perioadă de la 6,0 milioane la 6,2 milioane, ceea ce înseamnă un salt de 4%. Numărul locuitorilor din Marea Britanie născuți în UE a crescut cu 170.000 într-un an, până la 3,7 milioane.

Sare în ochi creșterea mare înregistrată în rândul populației născute în România: cu 80.000 într-un an, ajungând la... citeste mai mult

