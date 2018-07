Romanii tin in pusculite 312,927 miliarde de lei, in crestere cu 12,4% fata de jumatatea anului trecut Potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut, in iunie 2018, cu 1,4% fata de mai 2018, la aproape 312,927 miliarde de lei.

In comparatie cu 30 iunie 2017, la finalul lunii trecute, depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali crescusera cu 12,4% (6,6%, in termeni reali) fata de 30 iunie 2017.

