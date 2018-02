Datele Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar (FGDB) arata ca totalul depozitelor in intreg sistemul bancar romanesc este de 300 de miliarde de lei. Din acesti bani, 270 de miliarde sunt depuse in bancile participante la FGDB. Din cele...

Manager, 8 Decembrie 2011