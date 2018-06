Romanii sunt optimisti in legatura cu economia UE si pesimisti cand vine vorba despre cea nationala Romanii sunt mai optimisti in ce priveste situatia economica a Uniunii Europene, 31% dintre ei considerand ca aceasta se va imbunatati, in urmatoarele 12 luni, peste media europeana de 21%.

In schimb, numai 27% dintre romani considera ca starea economiei nationale este buna, fata de o medie UE de 49%. De asemenea, romanii au mai mare incredere in UE, respectiv 52% (fata de 42% la nivel european), decat in institutiile nationale. Acestea sunt cateva dintre rezultatele... citeste mai mult