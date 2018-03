Romanii sunt obligati sa declare Fiscului veniturile din strainatate Noul mecanism de declarare si plata pentru persoanele fizice adoptat saptamana aceasta de Guvern prevede ca persoanele fizice care au obtinut in 2017 venituri in afara Romaniei trebuie sa declare Fiscului sumele, pentru impozitare. Romanii care au venituri din strainatate au timp sa faca acest lucru pana la data de 15 iulie 2018.

Practic, romanii vor raporta veniturile castigate prin intermediul unei declaratii fiscale unice, care inlocuieste formularul 201. Vizati de aceasta reglementare sunt atat cei care stau in Romania si obtin bani din... citeste mai mult