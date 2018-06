Restantele la credite au crescut in semestrul I cu aproximativ 3,3 miliarde de lei, pana la 19,4 mld. lei, pe fondul unei explozii a intarzierilor la plata pentru imprumuturile in valuta. Potrivit datelor BNR, ponderea restantelor in totalul...

Financiarul, 26 Iulie 2011