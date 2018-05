Luni, 11 Iulie 10 cluburi din primul eșalon cer renunțarea la regula care le obligă să aibă pe teren un fotbalist sub 21 de ani. ”Probabil Federația va amâna cu un an aplicarea acestei obligații”, susține șeful unei echipe. Regula jucătorului sub 21...

Gazeta Sporturilor, 11 Iulie 2016