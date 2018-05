Romanii pot consuma berea japoneza numarul 1. Pe langa apa, malt, hamei si drojdie, contine si... orez Ursus Breweries a lansat in Romania Asahi Super Dry, berea japoneza numarul 1 in lume si berea numarul 1 in Japonia, o bere cu gust fin si racoritor.

Asahi Super Dry este primul produs din portofoliul Asahi Breweries Europe Ltd. lansat pe piata romaneasca sub licenta care completeaza portofoliul Ursus Breweries de marci super premium. Asahi Super Dry este o bere blonda nepasteurizata, cu o aroma complexa, fabricata din cele mai fine ingrediente, care ii confera o aroma sofisticata, un gust fin, proaspat si racoritor (Super Dry), desavarsit prin tehnologia japoneza.... citeste mai mult